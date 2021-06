Покойната Кари Фишър ще получи посмъртно звезда на прочутата Алея на славата в Холивуд. Актрисата, която завинаги ще остане в сърцата и паметта на киноманите като принцеса Лея от „Междузвездни войни“.

От организацията обявиха иманета на 38 звезди, на които ще бъде оказана тази чест

Сред тях са още Франсис Форд Копола, Маколи Кълкин, Уилям Дефо, Салма Хайек, Реджина Кинг, Майкъл Б. Джордан, Рей Лиота и Юън Макгрегър.

Новината бе приета с ентусиазъм от екранния брат на Фишър в галактическата сага, а именно – Марк Хамил, изиграл Люк Скайуокър в „Междузвездни войни“.

„Поздравявам всички лауреати. Звездата на Кари ще блести оттук до вечността“, написа той в социалните мрежи

69-годишният актьор бе сред най-големите привърженици на идеята екранната принцеса Лея да бъде удостоена с тази чест и дълго време се бореше за това Кари да получи своя звезда на прочутата алея.

Many thanks from me, Mark Hamil, Mark Hammil, Mark Hammill, Mark Hamel, Mark Hamell, Mark Hammel, Mark Hammell, Marc Hamill, Marc Hamil, Marc Hammil, Marc Hammill & Marque Hamill (not to mention Mark Harmon, Mark Wahlberg, Scott Hamilton & Jon Hamm) 😜-mh https://t.co/J7J2bJCnDt