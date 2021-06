Правителството на САЩ не може да обясни 143 от общо 144 неидентифицирани летящи обектиа, уловени от военни самолети. Това сочи дългоочакваният разузнавателен доклад, публикуван в петък.

The Pentagon report on UFOs will be game-changing ... we talked to the people who made it happen.

Той имаше за цел да хвърли светлина върху загадката, свързана с десетки летящи обекти. Те са били забелязани в периода 2004 - 2021 г.

The US government has released a long-awaited report on UFOs. It covers what's known -- and how much of it can be explained.https://t.co/453VOGSavQ — CNN Breaking News (@cnnbrk) June 25, 2021

"Нямаме обяснение за тези явления, но ние ще отидем, където и да ни отведат тези данни", заяви служител на американското правителство пред NBC News преди публикуването на документа. И допълва: "САЩ няма информация, че някой от тези феномени е част от програма за събиране на данни от врагове. Нямаме информация и за голям технологичен напредък от потенциален противник“.