Актьорът Антъни Хопкинс, който е двукратен носител на награда "Оскар", ще се превъплъти в образа на бароковия композитор Георг Фридрих Хендел в нов филм, съобщи "Дедлайн".

Продукцията е със заглавие "Кралят на Ковънт гардън". Филмът е представен от създателите си като "величествено тържество на гения, който нарушава всички правила, за да създаде химн, вдъхновяващ въображението на световната публика". Лентата ще излезе на екран в края на есента на 2025 г. Режисьор е Андрю Левитас, а сценарият е на Тим Слоувър.

"Хопкинс и Хендел са майстори на своето изкуство и заедно създават радостно и възвисяващо киносъбитие", казва Тим Хаслам от Embankment Films. Хорът "Алилуя" от ораторията "Месия" на Хедел, "е най-изпълняваният в световен мащаб", допълва той. Според него творбата присъства в множество емблематични забавления - от "Спасители на плажа" до "Семейство Симпсън", от "Булката беглец" до "Скъперникът".

