Огромен пожар избухна в близост до метростанция „Elephant and Castle” в Лондон. По първоначални данни огънят е тръгнал от гараж.

NEW: Large fire and explosion at Elephant and Castle station in London; no word on injuries pic.twitter.com/mWJkCH4aHJ

На място са изпратени екипи от над 70 огнеборци. Хората в близост до спирката са евакуирани.

В интернет се появиха кадри, на които се вижда как от мястото излизат големи огнени кълба.

За инцидента е съобщено малко след 14 часа местно време. Към този момент няма информация за пострадали.

BREAKING: London Fire Brigade has said ten fire engines and around 70 firefighters are attending a fire near to Elephant and Castle railway station, and are asking people to avoid the area.https://t.co/iOm40vn1kt pic.twitter.com/WOOXJLqzpH