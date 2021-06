Порой и градушка удариха Швейцария. На места ледените късове бяха с размерите на топки за тенис. Лошото време предизвика тежки наводнения и нанесе огромни щети.

В Нотвил, в швейцарския кантон Люцерн ледените късове на градушката са били с диаметър от около седем сантиметра. В кантона Фрибург полицията и пожарната са спасявали клас от 16 деца и двама възрастни, хванати в плен на градушката.

Шест от децата и един възрастен са откарани в болница. Най-малко петима души са били ранени в немскоговорящите кантони, включително колоездач, който е бил ударен от леден къс по главата.