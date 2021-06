Ваксинационен център беше наводнен и петима души бяха ранени от градушка снощи по време на силни бури в Югозападна Германия, предаде Асошиейтед прес.

Всички записани за днес часове във ваксинационния център в град Тюбинген са отменени заради проливния дъжд, наводнил обекта късно снощи. Полицията съобщи, че в близкия град Ройтлинген са били ранени петима души. Градушката са била с големина на топки за тенис.

