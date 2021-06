Правителството на Южна Африка обмисля да разреши на жените да имат много съпрузи - възможност, която хвърли в смут консерваторите в страната.



Предложението е направено от Министерството на вътрешните работи и има за цел да направи браковете по-полулярни.

Идеята на правителството е само част от дълъг списък с проекторешения. В ЮАР многоженството вече е разрешено, пишат от CNN.

Right to equality: #SouthAfrica debates should women have multiple husbands | #Polyandry #Marriage #Equality https://t.co/CCOg9XgtPt