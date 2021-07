Белгийски изтребител F-16 се разби в сграда на военно летище в Нидерландия преди да излети, съобщиха ДПА и ТАСС, като се позоваха на нидерландския Съвет за сигурност и военновъздушните сили.

New photos show Belgian F-16 collided with airport building at Leeuwarden air base as pilot ejected. 2 people injured during the incident. https://t.co/hBeE11jHw9 pic.twitter.com/cHl9EeWtYg