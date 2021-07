Центърът на тропическата буря Елза навлезе днес в окръг Тейлър в северната част на Флорида откъм Мексиканския залив, предаде Ройтерс.

ELSA | Coastal hurricane warnings have been dropped for Hernando, Paso, Pinellas and Hillsborough counties. Citrus county remains under a hurricane warning along the coast. #flwx pic.twitter.com/dwsOGidQyn