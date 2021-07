В Русия има опасност от нови пожари. Синоптици предупреждават, че заради топлото време, бедствието в Сибир може да се разрастне. Кремъл заповяда армията да гаси големите пожари в Далечния Изток. Бяха изпратени военни хеликоптери и специализиран самолет.

Siberia has been hit by some 300 fires.



A heat wave and strong winds have thwarted firefighting efforts in the area. https://t.co/3Qy2kEpunJ