Три противопожарни самолета "Канадеър" и два хеликоптера участват в потушаването на пожар, който избухна днес следобед край северния гръцки град Солун и достигна покрайнините му, съобщава АНА-МПА.

Самолетите постоянно разпръскват вода над пламъците. Очаква се към тях да се присъедини и самолет "Бериев-200", който да се включи в усилията за овладяване на огнената стихия.

Пожарната служба заяви, че е успяла да спре пътя на пламъците към намиращия се наблизо хотел "Филипио", който е бил евакуиран с помощта на полицията.

Общо 64 пожарникари, 21 коли и четири групи огнеборци на терен участват в потушаването на пожара. Гръцката противопожарна служба съобщи, че през последните 24 часа в страната са избухнали общо 43 горски пожара.

