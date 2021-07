Гръцките власти съобщават за 57 нови пожара за последните 24 часа и предупреждават, че атмосферните условия днес благоприятстват формирането на още огнища.

Пожар е избухнал в квартал Панорама на атинското крайбрежно предградие Вула, съобщава в. "Катимерини". На мястото са изпратени 10 пожарни коли с 20 огнеборци, както и два хеликоптера.

Зоните с "много висок риск", тоест една степен под "тревога", включват Атика, североизточната част на Пелопонес, по-голямата част от Централна Гърция, островите Евия и Крит, както и няколко от егейските острови - Хиос, Икария, Лесбос, Самос. В тези райони в момента се наблюдава комбинация от високи температури и силен вятър.

Всички избухнали в събота пожари са овладени, включително най-големият на остров Евия. Арестуван е 57-годишен фермер, обвинен за предизвикване на пожара, за който той твърди, че е инцидент.

