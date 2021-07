Противници на мерките срещу COVID-19 протестираха в гръцката столица Атина. Демонстрантите се събраха пред парламента и се обявиха срещу ваксинациите и ограниченията. Някои от тях нападнаха журналисти и фотографи.

Сериозни глоби и наказания за гръцките медици, които откажат да се ваксинират

В понеделник премиерът Кириакос Мицотакис обяви, че ваксинацията за медиците, както и за персонала в домовете за възрастни хора става, задължителна, а онези, които откажат да се ваксинират, може да изгубят работата си.

NEW 🚨 Plan to vaccinate teenagers in Greece sparks huge protests today in Athens and Thessaloniki. pic.twitter.com/I8WWfBBHPp