Словачко и Локомотив Пловдив изиграха редовното време и продълженията в мач-реванш от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите при резултат 1:0, информира Gong.

Домакините откриха резултата чрез попадение на Властимил Даничек (26), но през останалото време на мача съперниците не успяха да отбележат и общият резултат от двете срещи остана 1:1, така всичко се реши след изпълнението на дузпи.

При наказателните удари герой се превърна стражът Илко Пиргов, който спаси три дузпи, което направи резултатът 2:3 и общ от двете срещи 3:4.

