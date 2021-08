Двама души загинаха при горски пожар в областта Калабрия в Италия, предаде ДПА. Телата на мъж и жена били открити във ферма в Сан Лоренцо. Пламъците са погълнали там конюшня и друга селскостопанска постройка. Смята се, че двете жертви са се опитвали да попречат на огъня да стигне до маслинова горичка.

В района с пожара са се включили и самолети-цистерни. Пожари продължават да бушуват и на други места в Калабрия, както и в областите Пулия и Сицилия.

Italy has registered almost 13,000 more #wildfires than last year, mostly in the southern regions of Apulia, Calabria and Sicily, firefighters said. Fire season in #Italy now much longer.https://t.co/uuuwR3w57m