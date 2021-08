Хакер открадна, а след това върна 600 милиона долара под формата на криптовалута, пишат BBC.

За атаката станало ясно миналия вторник, когато от компанията предложили на хакера „имунитет” и награда от 500 хиляди долара заради постъпката му.

Във връзка с изявлението от ФБР категорично подчертаха, че частни лица и компании не могат да обещават имунитет при търсене на криминална отговорност.

Ударът на хакера е един от най-големите в историята. От фирмата, занимаваща се с търговия на криптовалута, казват, че хакерът е намерил слабост в тяхната защитна система и така се добрал до парите.

Малко след атаката хакерът заявил, че „не е заинтересован от парите” и обещал да върне цялата сума.

От компанията потвърждават, че почти всички средства вече са отново по сметките им. У хакера останали още около 33 милиона долара, но те също ще бъдат върнати.

Нарушителят се представял в мрежата като „Mr White Hat”. „Белите” хакери използват уменията си в дигиталната сигурност, за да изпробват защитите на различни компании и да помагат на организациите да подобрят системите си за сигурност.

#whitehat organizations, developers, anybody who cares about #DeFi security. We continue to maintain the safe recovery of assets as the first priority, and hope our efforts on security will be recognized by #MrWhiteHat and strengthen users' trust. Stay tuned.