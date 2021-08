Хиляди бяха евакуирани от домове, къмпинги и хотели заради горски пожари край Френската Ривиера. Пламъците избухнаха в понеделник, на около 40 километра от Сен Тропе, а силните ветрове помагат за бързото разпространение.

Евакуират хора от Френската Ривиера заради бушуващ пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Няколко десетки са пострадали заради вдишване на дим, който стига чак до остров Корсика. В борбата с огнената стихия участват над 900 пожарникари. Президентът Еманюел Макрон, който е на почивка наблизо, посети района на бедствието.

🇫🇷 Le Sud de la France en feu 🔥 🇬🇧 South of France is on fire 🔥 #feudeforet #incendie #var #fire #frenchriviera #wildfires pic.twitter.com/bCGLFYu0dg

„Изгорели са 3500 хектара, което е ужасяващо по отношение на биоразнообразието и природното богатство. Благодарение на мобилизацията най-лошото беше избегнато. Ясно е, че промените в климата ще доведат до още такива инциденти. Виждаме, че сезонът на горските пожари понякога започва по-късно и трябва да бъдем много бдителни“ заяви Еманюел Макрон.

Forest fires in southern France spread to an area of 5,000 hectares, while over 100 houses were destroyedhttps://t.co/4zdhKhOA29 pic.twitter.com/VYtQS3fFtP