Хиляди хора напуснаха днес своите жилища, къмпинги и хотели край Френската Ривиера, докато противопожарните служби се борят с пожари в близки гори, предаде Асошиейтед прес.

Дим се стеле надолу по залесените склонове, обвивайки в пелена лозови насаждения.

Това е поредната огнена стихия в Средиземноморието след тези в Гърция, Турция, Италия, Алжир и Испания. Пожар е започнал вчера вечерта на около 40 километра от Сен Тропе, разпалван допълнително от силните сезонни ветрове от морето. До тази сутрин огънят се е разпрострял на площ 5000 хектара, съобщиха властите в департамент Вар.

Около 6000 човека са евакуирани, а най-малко 22 човека са пострадали леко след вдишване на пушек. Самолети и хеликоптери изливат вода над хълмовете с кестени, борове и дъбове. В борбата с бедствието участват над 900 пожарникари.

Местните власти са затворили шосета и са блокирали достъпа до горите. Президентът на Републиката Еманюел Макрон, който е на почивка наблизо, планира днес да посети района.

Още няколко пожара бушуват в Южна Франция.

През последните седмици страни в Южна Европа и Северна Африка са засегнати от изключително горещо време и горски пожари. Най-малко 75 души загинаха в Алжир и 16 - в Турция, отбелязва АП.

Със затоплянето на климата се очаква подобни екстремни метеорологични явления да зачестят.

Днес в Израел се борят за трети пореден ден с горски пожар западно от Ерусалим, който заплашва няколко общини. Израелската пожарна каза, че огънят може да бъде овладян, и добави, че вече не се нуждае от международна помощ, предаде ДПА.

Сушата и горещините, свързани с климатичните промени, предизвикаха горски пожари също в западната част на САЩ и в Северен Сибир, Русия, отбелязва АП.

Днес властите в най-тежко засегнатия руски регион, Република Саха (Якутия), съобщиха, че ситуацията с горските пожари там се стабилизира, предаде ТАСС.