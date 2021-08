Те самите се наричат "студенти" - това е буквалният превод на думата "талибани" от езика пущу. Днес името на войнственото ислямистко движение обаче не извиква в съзнанието ни образа на мъже и жени, залегнали над книги, а по-скоро на сеещи терор и разрушение, пише Deutsche Welle .

Снимка: БТА

Кадрите от летището в Кабул, където стотици хора се опитваха отчаяно да се качат на няколко военни самолета, за да избягат от страната, която отново е под контрола на талибаните, повдигат въпроса коя е тази ултраконсервативна групировка, която всява толкова голям страх у хората в Афганистан, а и извън него? Нека да уточним, че когато тук говорим за „талибани“, имаме предвид афганистанските талибани, а не техните пакистански събратя.

