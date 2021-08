Най-високата магистрала в света беше открита в Тибет. Тя свързва столицата Лхаса със северния район Нагчу.

Средната надморска височина на магистралата е 4500 метра, а цялата й дължина е 295 километра. Тя минава през различни зони, включително поляни, заснежени планини и блата.

China has built the world's highest highway, beautiful scenery, see. This is another demonstration of China's strong infrastructure strength and a strong support for Tibet's development. @globaltimesnews https://t.co/S08MlTWcOW

За да бъде запазена екосистемата, в района на река Нагчу е посторен и огромен мост.

🇨🇳 World's highest highway opens to traffic! The 295-km Nagqu-Lhasa highway was put into operation on Saturday, bringing the mileage of high-grade highways open to traffic in SW China's Tibet to 1,105 km. pic.twitter.com/s8ky7dNJgo