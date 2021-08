Млада афганистанка е родила на борда на американски военен самолет по време на евакуация. По време на полета жената получила контракции и усложнения.

Заради това командирът е снижил височината, за да се увеличи налягането в самолета. Това е помогнало жената да бъде стабилизирана и така е бил спасен животът й.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o