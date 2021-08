Тропическата буря Хенри връхлетя бреговете на американския щат Роуд Айлънд, съпроводена от силни ветрове, които доведоха до прекъсване на електричеството на десетки хиляди домове, и от поройни дъждове, причинили наводнения, предаде Асошиейтед прес.

Властите предупредиха за опасност от наводнения във вътрешността на щата през следващите няколко дни.

Милиони хора на Лонг Айлънд в щата Ню Йорк и в южната част на Нова Англия се подготвят за възможни наводнения и продължителни спирания на тока.

WATCH: Powerful winds from Tropical Storm #Henri as it came ashore in Rhode Island. pic.twitter.com/BdXbfihjBo