Суперзвездата на световния футбол Кристиано Роналдо е играч на "Манчестър Юнайтед". Новината бе съобщена на официалната страница на "Червените дяволи".

Днес Роналдо бе забелязан в Лисабон, където ще премине медицински прегледи, преди да се присъедини към лагера на англичаните.

🛫 Cristiano Ronaldo has arrived at Lisbon airport after leaving Turin earlier.



🔴 He could have a medical for Manchester United in Portugal. pic.twitter.com/DS5pH9imDJ