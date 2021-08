Окръжният съдия на САЩ Уилям Кунц подписа заповед, с която разреши на Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ да възстанови над 200 000 долара от актьора Стивън Сигал, съобщи Bloomberg.

Според адвокат от комисията по-рано Сегал се е съгласил доброволно да уреди таксите и да изплати обезщетение в размер на 330 000 долара, но е направил само едно плащане от 75 000 долара и е закъснял с плащането на остатъка. След като нито актьорът, който сега живее в Русия, нито неговите представители се явиха в съда по делото, за да отговорят пред комисията, съдът в Ню Йорк подписа решението, според което комисията може да изиска от актьора да плати останалите глоби и начислените лихви.

Steven Seagal moves to Russia to escape US crypto fine. He is trying to avoid paying $200,000 that he owes the US government for promoting a digital token. https://t.co/EZTTd9AFem #CryptoCurrency (from Reddit) pic.twitter.com/wNuRTPoWkN