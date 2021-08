Експлозия от изстреляна ракета отекна днес в Кабул, като първоначално бе сметната за нова атака. Преди три дни на летището в афганистанската столица бе извършен атентат с много жертви, докато западните сили завършваха там евакуационните си операции, предадоха журналисти на Франс прес.

​Според "Дейли мейл" при експлозията е загинало дете. При инцидента е загинала и жена, а други трима са ранени, предава ТАСС.

Експлозията е била предизвикана от изстреляна ракета, която по първоначални данни е поразила къща, съобщи представител на бившето афганистанско правителство, свалено преди две седмици от талибаните. Ракетният удар е нанесен от американските сили, съобщава Ройтерс, позовавайки се на източници в администрацията на САЩ.

Според източници целта на удара са предполагаеми екстремисти от „Ислямска държава-Хорасан“.

Бойците, убити в събота вечерта в резултат на удар на САЩ срещу членове на „Ислямска държава“ в Хорасан палнират нови атаки и правят взривни устройства. Това заяви помощникът на президента на САЩ по националната сигурност Джейк Съливан за Си Ен Ен, отговаряйки на въпроса дали убитите терористи са замесени в терористичната атака на летището в Кабул.

"Това са хората, които са планирали още атаки. Вярваме, че премахвайки ги, ние осуетихме тези атаки", каза той.

