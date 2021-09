Семейството на пандите в зоопарка в Мадрид се увеличи в понеделник с раждането на близнаци - пореден успех в опазването на уязвимия вид, предаде Асошиейтед прес.

Родителите на близначетата са Хуа Дзуей Ба и партньорът й Бин Син - двойка от вида Голяма панда, предоставена назаем от Китай, се казва в изявлението, направено от зоопарка в Мадрид.

Бебетата са се появили на бял свят в понеделник сутринта с четири часа разлика. Предстои ветеринарите да определят пола, теглото и жизнените им показатели. В изявлението се посочва още, че раждането е преминало "спокойно", тъй като майката Хуа Дзуей Ба вече има опит.

