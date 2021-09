Обикновен балон от фолио изглежда причината за късото съединение, заради което 300 000 домакинства, болници, фабрики и трамваи останаха вчера следобед един час без ток в Дрезден, съобщиха ДПА и Асошиейтед прес.

На този вид балони пише да не се използват близо до електроснабдителната мрежа, но хората рядко четат надписа.

