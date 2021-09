Чаровният принц Хари празнува 37-ми рожден ден.

Преди да се обвърже сериозно с Меган Маркъл, принц Хари бе определян за плейбой и купонджия. Той бе желан гост на всички светски събития и партита, а преди няколко години се забърка в сериозен скандал, защото бе заснет от папараци напълно го на щур купон в Лас Вегас.

Всичко това се случи малко преди Хари да стане част от армията на родината си и да отиде на мисия в Афганистан, където възмъжа.

След сватбата си с Меган, двамата заминаха да живеят в САЩ и отправиха серия тежки обвинения към кралското семейство.

Днес обаче Кралицата бе първият член на кралското семейство, който честити празника на Хари.



Wishing The Duke of Sussex a happy birthday today! 🎈 pic.twitter.com/W1MJC9cGBn — The Royal Family (@RoyalFamily) September 15, 2021

Херцогът и херцогинята на Кеймбридж принц Уилям и Кейт Мидълтън също му изпратиха пожелания за празника чрез социалните мрежи.

Happy Birthday Prince Harry! 🎈 pic.twitter.com/Lw1nR9wNDl — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 15, 2021

Бащата на Хари - принц Чарлз, и съпругата му херцогинята на Корноул Камила също споделиха снимки в социалните мрежи

Wishing The Duke of Sussex a very Happy Birthday today! 🎂 pic.twitter.com/rGhu2BtsX3

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) September 15, 2021