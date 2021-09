Джулия Робъртс беше заснета в прозрачна ефирна рокля край Сена.

ДЖУЛИЯ РОБЪРТС - ПРЕДИ И СЕГА

Звездата е в Париж за снимки от рекламната кампания на световноизвестната компания за козметика "Ланком".

Яхта, екип от гримьори, стилисти, асистенти, фотографи и видеооператори и мъж, който леко издухва с вентилатор цветни листенца навсякъде около актрисата, привлякоха вниманието на минувачите.

