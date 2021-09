Мъж простреля петима души на празненство на открито в испанското градче Сабадел, близо до Барселона, предаде ДПА. Една от петте жертви - жена, бременна в седмия месец, е загубила бебето в резултат на нараняванията си, съобщават от полицията.

Мъж, прострелян на четири места, е в критично състояние. Приятелката му казала на полицията, че подозира, че извършителят е бившият й приятел, който наскоро излязъл от затвора.

Според органите на реда другите три жертви са само леко пострадали. Полицията издирва нападателя.

Не е изключено инцидентът да е свързан и с разчистване на сметки между банди, отбелязва ДПА.

