Няколко хиляди души излязоха по улиците на Барселона, Мадрид и Палма де Майорка в знак на протест срещу плановете на правителството на Педро Санчес да разшири местните летища. За барселонското все още няма постигнато съгласие между централното и регионалното правителство, но за останалите две вече са уточнени инвестициите.

В Барселона протестиращите изпълниха площад „Испания“ и съседните улици с искане да се спре евентуалното разширяване на летище "Ел Прат". Според тях строежът на трета писта и превръщането на барселонското летище в междуконтинентален хъб би довело до рязко замърсяване на въздуха и унищожаване на дюните и растителните видове в защитената лагуна „La Ricarda”. Еколозите призоваха регионалното правителство на Пере Арагонес да не допуска натиск от страна на Педро Санчес и кабинета му, за да защити интересите на местните жители.

📽️ | The protest against the planned expansion of the Barcelona airport has gathered thousands of people in the Tarragona street



pic.twitter.com/jUmA9jbWAJ