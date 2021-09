Земетресение с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер разтърси западното крайбрежие на Никарагуа рано в сряда, съобщи Геоложката служба на САЩ. Няма риск от цунами.

