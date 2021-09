Земетресение с магнитуд 6.0 разтърси югоизточната част на Австралия и беше усетено силно в град Мелбърн, съобщи би Би Си.

Трусът е станал около 09:15 часа местно време в сряда и е с епицентър близо до град Мансфийлд, недалеч от столицата на щата Виктория.

Земетресението е усетено и в съседна Южна Австралия и Нов Южен Уелс (NSW). Няма данни за пострадали.

Australia is rocked by a 6 magnitude earthquake https://t.co/vTqhefE3u2 pic.twitter.com/M0yfVsuALA

Държавната служба за извънредни ситуации на щата Виктория предупреди жителите да бъдат нащрек за евентуални вторични трусове.

"Ако се намирате във Виктория, сте в опасност. Очаквайте вторични трусове, стойте далеч от повредени сгради и други опасности. Избягвайте да шофирате, освен в извънредни ситуации", заявиха властите.

LATEST: A magnitude 5.8 #earthquake — Australia’s biggest in 5 years — causes damage in Melbourne https://t.co/PF5fu5BJ5n pic.twitter.com/33b2ddxjwH