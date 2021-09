Двама души загинаха и 60 бяха ранени днес при земетресение с магнитуд 6 по Рихтер в китайската провинция Съчуан, предаде Асошиейтед прес, като се позовава на информация на китайската агенция Синхуа.

Епицентърът на труса е бил в района на град Луджоу (с население над 4,25 милиона души).

Съобщава се за близо 7000 евакуирани. Земетресението е било на дълбочина 10 километра.

At least 10,000 people have been moved into emergency shelters #China #Sichuan https://t.co/7w9J7C2QTN — Khaleej Times (@khaleejtimes) September 16, 2021

По информация на държавната телевизия CCTV 60 души са били ранени, като състоянието на трима от тях е тежко.

2 have died and 53 were injured after a 6.0-magnitutde #earthquake hit #Luxian County in southwest #China’s #Sichuan Province at 4:33am this morning. pic.twitter.com/9STgBJnYae — Kwitter (@Kwitter12085169) September 16, 2021

При труса са били разрушени 737 къщи и са били нанесени щети на над 7000 сгради, информира ДПА, като се позовава на изданието "People's Daily".

По данни на Германския изследователски център по геология магнитудът на труса е бил 5,5.

Предприети са спасителни операции в района. Съобщава се за спирания на тока.