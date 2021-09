Земетресение с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси Мексико. Епицентърът му е бил на 37 км северозападно от Сан Маркос и 14 км югоизточно от Акапулко, щата Гереро, отчете американският геофизичен институт (USGS).

Сградите в Мексико Сити се разлюляха посред нощ, принуждавайки хората да избягат на улицата. В някои части на града трусовете продължиха близо минута.

M7.0 #earthquake (#sismo) strikes 18 km NE of Acapulco de Juárez (#Mexico) 32 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/5nYMFLOD7Z — EMSC (@LastQuake) September 8, 2021

Трусовете предизвикаха свличане на скали и повредиха сгради. Към момента се съобщава за една жертва. Не са причинени големи щети в щата Гереро, където се намира Акапулко, нито в съседния щат Оахака или столицата Мексико Сити, каза президентът Андрес Мануел Лопес Обрадор.



#Mexico City's skyline, showing the Earthquake Lights phenomenon from a 7.1 quake with an epicenter in Acapulco that was felt in many parts of the country. Curious sidenote: people were making memes wondering if this September would bring any earthquakes. It did.#Sismo #Temblor pic.twitter.com/2py9610bUF — Antonio Video (@AntonioVideoTJ) September 8, 2021

Акапулко се намира на около 375 км от Мексико Сити. Столичен квартал остана без ток и изплашените жители излязоха по улиците, някои почти само по пижами, разказва очевидец за Ройтерс.

#UPDATE A 6.9-magnitude earthquake has struck near Mexico's Pacific coast, the National Seismological Service says, shaking buildings in the capital hundreds of kilometers away.



The epicenter was 14km (nine miles) southeast of the beach resort of Acapulco in Guerrero state pic.twitter.com/XObwIiTYtp — AFP News Agency (@AFP) September 8, 2021

Местните жители се бяха скупчили заедно под дъжда, с малки деца и домашни любимци в ръце, твърде изплашени, за да се върнат по домовете си.