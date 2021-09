Откриха изчезналата в Лондон млада българка. 26-годишната музикантка Пенка Петкова е открита жива и здрава, съобщават от полицията.

Талантлива българка от седмица е в неизвестност в Лондон

Thanks to those of you who shared our appeal for information about Penka Petkova who had been reported missing. We are pleased to let you know she has been found safe and well.