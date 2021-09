Огромен облак от прах покри района на бразилския град Сао Пауло. Жителите на едно от предградията са записали на видео как небето става тъмно заради голямото количество прах. Според данни на местната гражданска защита, липсата на валежи е направила почвата твърде суха. В същото време силният вятър със скорост почти 100 километра в час е вдигнал праха във въздуха, което е причинило феномена.

