Проливен дъжд наводни части от Лондон, съобщи Би Би Си. Засегнати са магазини и офиси в Найтсбридж.

Wow, more #flooding in #london. I don’t recall having these floods when I was growing up. Insurance will go sky high if this keeps up.



Via @BBCNews https://t.co/Qbl32jwgt2 — Steven D Rowe (@stevendrowe) October 5, 2021

Обилните дъждове са причинени от студен фронт, движещ се на югоизток. Временно бяха затворени лондонското метро и крайградската ж.п. мрежа.

Flash floods in Ealing West London. Freak occurrences perhaps, but also poor maintenance of sewers doesn’t help. pic.twitter.com/9mD8PLjmDe — Smig (@BenSmithHull) October 5, 2021

Parts of London have been submerged in floodwater after more than an inch of rain fell on the capital in under an hour.



Flash floods in Knightsbridge burst into luxury shops with cars and buses spraying brown water.

pic.twitter.com/M3Rjo3xU3Q — Capital Moments (@CapitalMoments) October 5, 2021