Наводнение остави под метър вода емблематичния венециански площад "Сан Марко" през уикенда, съобщиха световните агенции и италиански издания.

Венецианската лагуна е често сполетявана от феномена "акуа алта" (или в превод "висока вода") през есента и зимата, а опустошителните наводнения през ноември 2019 г. причиниха щети за стотици милиони евро.

Сегашното лятно наводнение обаче е нетипично за сезона, но не причини никакви щети, а по-скоро изненада хората. Двойки започнаха на танцуват из площада "Сан Марко", газейки из водата почти до колене, туристи джапаха във водата с обувки в ръка, а децата се плискаха и гребяха водата с шепи.

