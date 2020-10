Новата система от бариери срещу наводнение, използвана днес за първи път, успешно защити Венеция от "високата вода", съобщи БТА.

"Днес всичко е сухо" написа кметът Луиджи Бругнаро в Twitter.

