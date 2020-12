Венецианският площад „Сан Марко” остана днес под вода заради прилив, свързан с лоши метеорологични условия. Новата система от подвижни изкуствени диги не беше активирана, предадоха Франс прес и ТАСС.

Жителите на италианския град трябваше да обуят гумени ботуши заради повишаването на нивото на водата до 1.37 метра над морското равнище в късния следобед, съобщи фотограф на АФП.

While streams of gold falls from the windows, Venice is flooded again. pic.twitter.com/SQWHdCzzgc