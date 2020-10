Бариерите на системата „Мойсей”, предпазваща Венеция от наводнения, бяха успешно изпитани за втори път този месец, съобщава БТА. Системата, състояща се от 78 бариери, разположени на няколко места във Венецианската лагуна, които се повдигат при сигнал за покачване на водното ниво, бе изпитана за първи път успешно в началото на октомври.

Venice's MOSE flood barrier used for second time - English - https://t.co/Kw2bv7LcrR https://t.co/GG8RvThsR1