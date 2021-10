Силно земетресение бе усетено днес в югозападната част на Пакистан. Загинали са най-малко 20 души, а мнозина вероятно са затрупани под развалини, предаде ДПА. Земетресението разтърси призори провинция Белуджистан, близо до границата с Иран, докато хората са спели.

Пакистанската метеорологична служба заяви, че магнитудът на труса е бил 5,9. Епицентърът е на около 100 км западно от провинциалната столица Квета. Стотици къщи са напълно разрушени в най-тежко засегнатия окръг Харнай.

