Островите Кефалоня, Закинтос и Корфу са силно засегнати от циклона. Наводнени са пътища и приземни етажи на сгради. Под вода са търговски обекти. Затворени са заведенията. Част от пътищата са опасни и непроходими от силните валежи. Самолети с международни полети не успяха да се приземят на островите.

Бурята засегна всички острови в Йонийско море. Властите предупреждават да се пътува само при крайна необходимост. На много места на Йонийските острови Пътната полиция забрани движение в рискови участъци.

My walking holiday in Zakynthos going well so far. Forecast is another 10 days of this. pic.twitter.com/3Nf0fu7xbl