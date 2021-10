Общонационален митинг срещу фашизма започва около 15 ч. българско време в италианската столица Рим. Проявата е организирана от всички италиански профсъюзи.

Поводът е, че преди седмица от крайно дясната партия „Форца Нуова” нахлуха в сградата на най-големия синдикат CGIL и нанесоха щети. Лидерите на партията са в затвора.

Под лозунга „Никога повече фашизъм”, площад „Сан Джовани” в Рим ще обедини хиляди италианци от цялата страна в защита на труда и демокрацията.

Единни, лидерите на трите основни синдиката CGIL, CISL и UIL Маурицио Ландини, Луиджи Збара и Пиер Паоло Бомбардиери искат неофашистките и неонацистки организации да бъдат отстранени според закона от 1952г.

Support brothers and sisters in 🇮🇹#Italy on the frontline fighting corporativist state/medical #fascism, and fighting for our natural & human rights… pic.twitter.com/CyCirz8wGM