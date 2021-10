Полицай загина, а двама бяха ранени при стрелба по време на задържане днес сутринта в Хюстън, Тексас, съобщи CNN.

Разследват убийството на британски депутат като тероризъм

Според Джеймс Джоунс, заместник-началник на полицейското управление в града, служителите на реда вероятно са се опитвали да предотвратят обир на улицата пред един от баровете.

„Опитвали са се да арестуват заподозрян, когато са попаднали в засада”, каза той.

1 deputy killed, 2 injured in what police describe as an ambush shooting outside of a Houston, Texas, bar, authorities say. https://t.co/pRSMrbq7lj