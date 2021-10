Британската полиция съобщи, че убийството вчера на депутата Дейвид Еймс в Есекс е терористична атака, предадоха агенциите. Разследването се ръководи от отдела за борба с тероризма на полицията в Лондон. В съобщение в ранните часове на днешния ден полицията в британската столица окачестви нападението като терористична атака и допълни, че в хода на разследването "е разкрит потенциален мотив, свързан с ислямистки екстремизъм".

Шейсет и девет годишният Еймс от Консервативната партия на премиера Борис Джонсън беше прободен многократно с нож при нападение вчера по обед в методистка църква в Лий он Сий, източно от Лондон. На местопрестъплението беше задържан 25-годишен мъж по подозрение в убийство, а полицаите иззеха и нож. Служителите на спешната медицинска помощ опитаха да спасят живота на депутата, но не успяха.

Полицията не разкри самоличността на заподозрения. Тя предполага, че той е действал сам и не издирва други хора във връзка с убийството, макар че разследването продължава.

"Като част от разследването се извършват претърсвания на два адреса в района на Лондон", допълни полицията.

