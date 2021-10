Най-малко един човек е бил убит, а няколко други бяха ранени при стрелба в Гремблингския държавен университет в Луизиана. Това съобщи CNN, позовавайки се на представител на университета.

Според него инцидентът е станал рано сутринта по време на среща на бивши възпитаници на университета, когато са проехтели няколко изстрела. По предварителни данни починалият не е бил студент. Всички присъстващи на срещата са били спешно и безопасно евакуирани.

Както отбелязва телевизионният канал, образователната институция отмени всички занятия в понеделник, а също така преустанови честванията на бившите възпитаници.

Стрелецът не е задържан, а полицията продължава да разследва.