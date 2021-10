Около 50 бивши стюардеси от закритата преди дни Alitalia свалиха униформите си и останаха само бельо по време на мълчалив протест в центъра на Рим, съобщава Associated Press.

Закриха Alitalia заради финансови проблеми

Авиокомпанията, която имаше финансови проблеми от години, извърши последния си полет на 14 октомври. Новият държавен авиопревозвач ITA започна да лети на следващия ден, използвайки някои от самолетите на Alitalia.

A #Roma le #hostess #Alitalia si sono spogliate delle proprie divise in un #flashmob di protesta in Campidoglio: https://t.co/xaab08MN5n pic.twitter.com/btRjowqFtD



От общо 10 000 служители на закритата компания в ITA обаче бяха назначени по-малко от 3 000. Представители на профсъюза обясняват, че наетите да работят за новия авиопревозвач са със значително по-ниски заплати.

Ex Alitalia, le hostess si tolgono le divise: “Ci rifiutiamo di accettare l’acquisizione di Ita Airways”: La protesta in Campidoglio, le assistenti di volo restano in sottoveste https://t.co/8qs3sc4tCF