Ново земетресение е регистрирано днес в района на гръцкия остров Крит, предаде гръцката агенция АНА-МПА. Земният трус е бил с магнитуд 4,3 по Рихтер и е регистриран в 13:11 ч.

Епицентърът на земетресението е югозападно от село Аракалохори, което пострада сериозно при силно земетресение преди месец, на 5 километра дълбочина, уточнява Нюз ин. По-рано през деня в района са засечени по-слаби трусове.

